Adrián Lastra elogia a su amigo Canco Rodríguez por su gran imitación de Chenoa en 'Tu cara me suena'

EL CONCURSANTES PROTAGONIZÓ UNA DE LAS ACTUACIONES MÁS DIVERTIDAS

Adrián Lastra y Canco Rodríguez son amigos desde hace años. Ambos han compartido numerosos proyectos musicales y han dado vida a dos de los miembros del grupo de amigos más disparatado de la gran pantalla en 'Fuga de cerebros'. El actor que interpreta a Pedro Infantes en 'Velvet' sigue al detalle las galas de 'Tu cara me suena' -donde ya actuó junto a Daniel Diges imitando a The Blues Brothers-, y tras ver la brillante y divertida actuación de Canco como Chenoa no dudó en felicitarlo a través de sus redes sociales: "Es un honor ver tanta valentía".