Las actuaciones más terroríficas de 'Tu cara me suena'

Angy Fernández - Michael Jackson

Angy interpretó uno de los mayores éxitos del Michael Jackson, ‘Thriller'.

Ruth Lorenzo - Marilyn Manson

Ruth Lorenzo sorprendió con una actuación diabólica metiéndose en la piel del inimitable Marlyn Manson. ¿Te imaginas a Ruth poniendo voz de ultratumba? Así cantó su mítico tema 'Personal Jesus'.

El Sevilla - Lordi

El concursante de la cuarta temporada cantó ‘Hard Rock Hallelujah’, la canción con la que el grupo finlandés Lordi ganó el Festival de Eurovisión de 2006. El equipo de caracterización y maquillaje realizó un trabajo impresionante para transformar a El Sevilla en un verdadero monstruo.

Florentino Fernández - Marilyn Manson

Florentino se metió en la piel de Marilyn Manson en la tercera temporada de 'Tu cara me suena' cantando 'Sweet dreams'.

Florentino Fernández - Jim Carrey en 'La Máscara'

Florentino Fernández se convirtió en Jim Carrey en su extravagante papel de cantante en La Máscara cantando 'Cuban Pite'.

Manel Fuentes, Ángel Llácer, Mónica Naranjo y Carlos Latre - Kiss

Carlos Latre, Ángel Llácer, Manel Fuentes y Mónica Naranjo se pintaron de blanco y negro para cantar 'I was made for loving you' y 'Rock & Roll all nite' del grupo de rock Kiss.