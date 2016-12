Yolanda Ramos será Camela con la ayuda de Carlos Marco, ex componente de Auryn

EL VIERNES A LAS 22:00 HORAS

Yolanda Ramos tiene la difícil misión de realizar una actuación por todo lo alto como Camela, el pulsador ha sido muy amable de otorgarle una ayuda especial. Mañana a las 22:00 horas, Carlos Marco, ex integrante del grupo Auryn y compañero de Blas Cantó, será el encargado de ayudar a Yolanda para hacer bailar a todo el plató con la tecno-rumba tan característica de Camela. ¿Quién se pondrá en la piel de Ángeles Muñoz? ¿Quién será Dioni? No puedes perderte la espectacular actuación que tenemos preparada en la úndecima gala de 'Tu cara me suena' en Antena 3.