'Tu cara me suena' ha recibido recientemente el Premio Iris de la Academia de la Televisión como Mejor programa, está presentado por Manel Fuentes y cuenta con Chenoa, Carlos Latre, Ángel Llàcer y Lolita Flores como jurado en esta edición. Convertido ya en un fenómeno de la televisión dentro y fuera de nuestras fronteras, 'Tu cara me suena' estrena su nueva gala manteniendo intacta su esencia de espectáculo televisivo y musical y con unas actuaciones de altura.

Imparable recorrido internacional

'Tu cara me suena' vive un imparable recorrido internacional, ofreciendo resultados muy destacados en todos los países en los que se emite, independientemente de la cultura local. El espacio comenzó su andadura y primer paso en Antena 3, con el estreno de su primera temporada en septiembre de 2011. Desde entonces, Endemol Shine International ha vendido el formato en 41 países de Europa, América, Asia y Oriente Medio. Se emite o se ha emitido en: España, Argentina, Bulgaria, Chile, China, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Chipre, Lituania, Holanda, Panamá, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Vietnam, Polonia, Filipinas, Costa Rica, Colombia, Georgia, Brasil, Perú, Moldavia, Eslovenia, Alemania, Eslovaquia, República Checa, Albania, Tailandia, Camboya, Serbia y Arabia.

El formato también ha conquistado los Estados Unidos, ya que la cadena ABC estrenó 'Sing Your Face Off', la versión americana de 'Tu cara me suena'. Y el concurso musical cuenta asimismo con una exitosa versión Árabe, producida por la cadena MBC con una difusión conjunta en 22 países, que fue seguida cada semana por más de 400 millones de espectadores. En la mayoría de los países en los que se ha estrenado se han emitido varias ediciones debido a los altos éxitos de audiencia del concurso. En China, el formato, con más de 500 millones de fieles, está ya preparando su sexta temporada.