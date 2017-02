EL VIERNES A LAS 22:00 HORAS

La decimoquinta gala de 'Tu cara me suena' nos dejará atónitos tras la actuación del invitado especial de la semana, Serafín Zubiri, será el artista invitado de la noche, volverá a superarse en su carrera musical al imitar a otro cantante, Roy Orbison, el cantante y compositor estadounidense de Rock and Roll, apodado 'The Big O' y conocido como 'Lefty Wilbury'. ¡No te lo puedes perder! El viernes a las 22:00 horas en Antena 3.