EL VIERNES A LAS 22:00 HORAS

La sexta gala de 'Tu cara me suena' contará con Naim Thomas como invitado especial. El cantante catalán se convertirá en Bruno Mars para cantar uno de sus grandes éxitos, 'That's what I like'. ¡No te lo pierdas, este viernes a las 22:00 horas en Antena 3!