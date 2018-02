La rompedora actuación de Anna Simon y Cristina Pedroche con ‘Lo malo’ de Ana Guerra y Aitana en 'Tu cara me suena'

La reacción de Aitana y Ana Guerra tras ver la actuación de Cristina Pedroche y Anna Simon en 'Tu cara me suena'El éxito 'Lo malo' de Ana Guerra y Aitana ha llegado a 'Tu cara me suena'. Anna Simon y Cristina Pedroche han revolucionado el plató con la canción más rompedora del momento y los espectadores no han tardado en reaccionar en las redes enviándoles mensajes de felicitación. ¡Incluso las propias 'AitanaWar' han querido dedicarles unas bonitas palabras!

El baile viral con el que Anna Simon y Cristina Pedroche han puesto a bailar al plató de 'Tu cara me suena'Anna Simón y Cristina Pedroche han puesto ritmo a los espectadores de 'Tu cara me suena' con el baile de la canción viral 'Swish Swish', de Katy Perry. ¡No podrás parar de bailar!