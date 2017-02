ACUDIRÁ DE INVITADA EN LA GALA 14

La actriz y cantante española, Elena Rivera acudirá a la decimocuarta gala de 'Tu cara me suena' para sorprendernos con una sensual y demoledora actuación de Miley Cyrus. Durante las pasadas ediciones pudimos desternillarnos con la actuación de Arturo Valls como Miley y también sorprendernos en 'Tu cara me suena mini' con Roko y Karla. No te lo pierdas, mañana a las 22:00 horas en Antena 3.