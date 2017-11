Ana Mena se convertirá en Ariana Grande en la octava gala de 'Tu cara me suena'

ESTE VIERNES A LAS 22:00 HORAS

La octava gala de 'Tu cara me suena' contará con Ana Mena como invitada especial, quien tendrá que imitar uno de los grandes éxitos de Ariana Grande. Pero no es la primera vez que la actriz pisa el plató del programa. Ya la pudimos ver cantando 'Señorita' como Abraham Mateo en la tercera edición. ¿Se superará? No te lo pierdas, ¡este viernes a las 22:00 horas en Antena 3!