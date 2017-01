INVITADO GALA 7| ALEX O'DOGHERTY

Alex O'Dogherty se sube al escenario de 'Tu cara me suena' como invitado para lucirse imitando a Lenny Kravitz con el tema 'Are you gonna go my way'. Con rastas y enfundado en una túnica roja, el polifacético humorista y actor supera todas las expectativas y pone el pie al plató cargándolo de buena energía.