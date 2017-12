La Terremoto de Alcorcón y Silvia Abril revolucionan el plató con ‘Can’t remember to forget you’ como Shakira y Rihanna

ACTUACIONES GALA 5 | LA TERREMOTO DE ALCORCÓN

Uno de los éxitos de 2014 ha llegado a ‘Tu cara me suena’ bajo las voces de La Terremoto de Alcorcón y Silvia Abril. El dúo se ha convertido en las sensuales Shakira y Rihanna para seducirnos a todos con ‘Can’t remember to forget you’. Pero el resultado no ha sido el esperado, las dos han acabado por los suelos en mitad de una pelea… ¿de gallos? ¡Una actuación memorable!