Ruth Lorenzo canta el villancico 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey

TU CARA ME SUENA – GALA 14 – TEMPORADA 4

La Navidad llega a 'Tu cara me suena' de la mano de Ruth Lorenzo. La concursante tiene la difícil tarea de imitar a Mariah Carey cantando el villancico de 'All I want for Christmas is you' vestida con un look de Papá Noel. Àngel Llàcer define la actuación como un regalazo, mientras Lolita se sorprende del gran comienzo que ha tenido la cantante en el programa y nos cuenta una anécdota que tuvo con Mariah Carey en Ibiza. Shaila Dúrcal se considera una gran fan de Mariah Carey y valora lo complicado de imitar una voz tan particular y con tantos giros.