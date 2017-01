Xuso Jones y Abril imitan a Cher y Sonny en Tu cara me suena Mini

TU CARA ME SUENA MINI I ACTUACIONES GALA 2

Una de las grandes actuaciones de la segunda gala de Tu cara me suena Mini ha sido la de Xuso Jones y Abril imitando a Soony y Cher con su canción “I got you babe”. Tantos por su estilismo y por sus voces ha parecido que con su gran dúo realmente estábamos ante ellos. ¡Enhorabuena!