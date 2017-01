Vota por la mejor imitación de Xuso Jones en Tu cara me suena

ESTARÁ EN TU CARA ME SUENA MINI MUY PRONTO

Xuso Jones fue la sorpresa del programa en la última edición de Tu cara me suena, imita bien, canta bien y se mueve mejor. Un artista de los pies a la cabeza que nos dejaba sin habla en cada imitación que hacía. Camaleónico, tierno, guapo y explosivo. Hacemos un respaso de las mejores actuaciones de Xuso por Tu cara me suena que muy pronto volverá a Antena 3 cantando con peques en Tu cara me suena mini.