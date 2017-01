Abril se convierte en la ganadora de Tu cara me suena Mini

La final de Tu cara me suena Mini ha tenido unos momentos inolvidables y unas imitaciones dignas para recordar. Hemos empezado la noche con una imitación del grupo Kiss que ha corrido a cargo del jurado de Tu cara me suena Mini y Manel Fuentes.

Las sorpresas no se han quedado ahí porque los concursantes que no lograron pasar a la final también han tenido un lugar importante en esta final. Los cinco chicos Unax, Samuel, José, Miki y Daniel Diges se han convertido en los archiconocidos One Direction y Llum Barrera, María del Monte y Fran han imitado genialmente a Sara Montiel, Alaska y Mario Vaquerizo.

Las finalistas tenían una gran noche por delante, tanto en solitario como con sus respectivas parejas. Carla ha imitado a Mónica Naranjo con su canción “Empiezo a recordarte" y luego junto a Roko lo han dado todo en el escenario con “Sobreviviré”. Julia ha sido la encargada de dar vida a Anastacia, primero con su canción "Left outside alone" y luego junto a Santiago Segura han imitado estupendamente a Elton John y Anastacia y su canción “Saturday Night’s Alright (For Fighting)”.

Abril se ha convertido en la cantante P!nk, primero cantando su canción “So what” y luego ha imitado junto a su compañero de concurso, Xuso Jones, al grupo F.U.N y a P!nk cantando su tierna “Just give me a reason”. Nayra se ha transformado en la gala final en Lolita, cantando “Amor, amor” y junto a Anna Simon han cantado “Sarandonga”.

Durante la gala nuestros pequeños concursantes han recibido unos premios muy divertidos con los que hemos recordado su paso por el programa.