Los problemas de Xuso Jones con el rap

ENSAYOS GALA 3 | XUSO JONES Y ABRIL

Xuso y Abril tienen un reto por delante y es que, imitar a Rihanna y Eminem no es fácil y si no que se lo digan a Xuso que en los ensayos está teniendo problemas con el rap. El murciano está preocupado pro no poder respirar al cantar la canción mientras su compañera Abril tiene que qprender a ser un zombie para parecerse a Rihanna.