Manel Fuentes, Ángel Llácer, Mónica Naranjo y Carlos Latre imitan a Kiss en Tu cara me suena Mini

TU CARA ME SUENA MINI | GALA FINAL

La apertura de la gala final de Tu cara me suena Mini ha corrido a cargo del jurado y el presentador del programa imitando nada más y nada menos que al grupo Kiss. Carlos Latre, Ángel Llácer, Manel Fuentes y Mónica Naranjo se han pintado de blanco y negro y han cantado “I was made for loving you” y “Rock & Roll all nite”. A esto se le llama emepezar con fuerza.