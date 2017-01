Llum Barrera y Unax imitan a Marvin Gaye y Tammi Terrel

TU CARA ME SUENA MINI I ACTUACIONES GALA 1

Marvin Gaye y Tammi Terrell son los autores de ''Ain’t no mountain high enough'', la canción que han puesto en escena Llum Barrera y Unax. Un tema en inglés nada fácil de imitar. Aún, así la pareja ha conseguido dejar boquiabierto a Àngel Llàcer. Si te has perdido el estreno y la primera gala de ‘Tu cara me suena mini’, aquí puedes revivir la actuación, el ensayo y la valoración de cada uno de los jueces del programa.