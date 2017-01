José Luis y Daniel Diges ensayan jugando al limbo

ENSAYOS GALA 10 | TCMSM

José Luis y Dani Diges tienen el dificilísimo reto de imitar en la próxima gala de Tu cara me suena Mini a Vicente Fernández y sus racheras. Para practicar los movimientos del cantante, su profe les deja una soga para que pasen por debajo de ella a la vez que cantan, como si fuera el juego del limbo. No te pierdas el próximo jueves un programa muy especial de Tu cara me suena Mini.