Fran aprende a ser portero en los ensayos de Tu cara me suena Mini

ENSAYOS GALA 7 | TU CARA ME SUENA MINI

A Fran no le gusta mucho el fútbol pero esta semana junto a Miki Nadal tendrán que cantar la canción de Oliver y Benji. Por eso Ángel Llácer se les lleva a jugar al fútbol para que aprenda a celebrar un gol o la victoria de un equipo. Parece que Fran lo puede hacer muy muy bien. Este jueves no te pierdas un nuevo programa de Tu cara me suena Mini en Antena 3 a las 22:30 horas.