TU CARA ME SUENA MINI | PULSADOR GALA 8

El próximo programa de Tu cara me suena Mini viene cargado de imitaciones nada fáciles, a Unax y Llum les ha tocado ser Aventura, José Luis y Daniel Diges imitarán a Juan y Junior, Nayra y Anna Simon serán la semana que viene Navajita Plateá y Alba Molina, Abril y Xuso imitaran a Alicia Keys & Alejandro Sanz, Samuel y María del Monte serán No me pises que llevo chanclas, Julia y Santiago imitarán a Peret y Marisol, Carla y Roko a Elsa de "Frozen" y Fran y Miki serán Ozone.