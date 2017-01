Abril se convierte en la niña de la curva en los ensayos de Tu cara me suena Mini

AVANCE GALA 2 TU CARA ME SUENA MINI

Xuso Jones y Abril tienen que imitar esta semana en Tu cara me suena Mini a Cher que en el vídeo está como muy pasota y hippie, Xuso Jones cree que Abril está tirando de él para que le salga bien la actuación de la que confiesa no tiene ni idea. Esta noche no te pierdas Tu cara me suena Mini a las 22:30 horas en Antena 3.