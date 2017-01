Uno de los concursantes no seleccionados tendrá la oportunidad de volver a Top Chef

Esta segunda entrega será un programa muy especial. Todo cocinero empieza desde cero, desde lo más sencillo. Por eso, el jurado les recordará a los 12 aspirantes la importancia de los orígenes en la cocina y para superar la prueba de fuego tendrán que tratar con un producto muy humilde: la patata.

Igual que los grandes platos que los chefs elaboran no deben perder nunca de vista el producto de origen, un TOP CHEF debe saber cocinar y ensalzar el producto de temporada, algo que tendrán que demostrar en la prueba grupal. En ella, se enfrentarán a la despensa más grande que jamás hayan imaginado y contarán con la presencia de Rodrigo de la Calle.

Los concursantes que no superen la prueba grupal tendrán que enfrentarse en la última oportunidad, en la que se encontrarán con una sorpresa que no esperan… Uno de sus compañeros no seleccionados en el primer programa tendrá la oportunidad de incorporarse al concurso.