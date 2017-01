Top Chef comienza la grabación de su segunda temporada

Antena 3 ha puesto en marcha la grabación de la segunda temporada de TOP CHEF, el talent culinario que produce para la cadena Boomerang TV. En la nueva etapa del espacio, los chefs Alberto Chicote, Susi Díaz y Yayo Daporta, que se incorpora al programa en lugar del restaurador Ángel León, integrarán el jurado encargado de valorar las recetas que elaboren los participantes del espacio.

La audiencia de la primera temporada

TOP CHEF registró una media de 2.937.000 espectadores y un 17,8% de cuota de pantalla en su primera temporada. El talent culinario alcanzó su máximo histórico en su gran final, donde más de 3,8 millones (3.805.000) de espectadores y un 23,9% de share vieron a Begoña convertirse en la ganadora de la primera edición.

El jurado

YAYO DAPORTA

Nació en Cambados (Galicia), en 1975. Es uno de los cocineros más jóvenes con Estrella Michelin. Estudió durante dos años en la escuela de hostelería de Santiago de Compostela.

Tras dedicarse una larga temporada al negocio familiar de producción de mariscos, tuvo la oportunidad de comenzar a trabajar en “Casa Solla”, donde despertó en él la curiosidad por la cocina de vanguardia y le llegó la verdadera vocación. A partir de ahí pasó por otros grandes restaurantes como “Alejandro” (Almería) y “El Amparo” (Madrid), hasta terminar inaugurando su propio restaurante.

El restaurante “Yayo Daporta” abrió sus puertas en el casco histórico de su tierra natal, en 2005. Su cocina es definida como cocina gallega actualizada, situada en primera línea de la restauración gallega y que cuenta con una estrella Michelin desde 2008.

Miembro del Grupo Nove, una asociación con más de 20 cocineros trabajando en red y haciendo fuerza para promocionar la cocina gallega a nivel nacional, apuesta por la cocina de vanguardia, siempre elaborada con producto de la tierra y el mar gallegos.

También ha colaborado en el libro “Rías Baixas, Territorio gastronómico”, que ha sido galardonado con el premio Gourmand, Best in The World, al mejor libro de gastronomía local del mundo, y forma parte del grupo ‘running chefs’ junto a otros cocineros amantes del deporte.

ALBERTO CHICOTE

Famoso por su participación en el exitoso Pesadilla en la Cocina (laSexta), su nombre se ha convertido en sinónimo de exigencia máxima y buen hacer en la cocina, donde no caben las excusas. Pero, al mismo tiempo, ha mostrado un lado humano que conecta tanto con la gente que ayuda como con el espectador.

Alberto Chicote es uno de los pioneros en mezclar la cocina tradicional con las técnicas más novedosas y su talento ha sido reconocido con numerosos galardones. Comenzó a estudiar hostelería a los 17 años y pronto empezaría a trabajar con los mejores restaurantes de Madrid: Lúculo, Sibaris y La Recoleta. Tras su periodo de formación, dirige la cocina de El Cenachero, donde pone en marcha su etapa más clásica. Tres años más tarde abre Nodo, un proyecto para fusionar la cocina española y la japonesa y que le valió su reconocimiento como chef. Después, compagina la coordinación de Nodo con un restaurante que sigue la misma línea, Pandelujo, al que el suplemento de ocio y tendencias de El Mundo, “Metrópoli”, le concedió el premio al Mejor Restaurante del año en 2010. En 2006, la asociación madrileña de restaurantes y cafeterías le otorgó el premio al Mejor Cocinero del año.

Antes de convertirse en chef revelación de la pequeña pantalla, participó en diferentes espacios culinarios (Canal Cocina y el Canal Caza y Pesca) y colaboró en programas de varias cadenas generalistas, además de protagonizar en 2008 ‘El pollo, el pez y el cangrejo real’, documental nominado a los Goya.

SUSI DÍAZ

Susi Díaz, una de las pocas mujeres con Estrella Michelin en España, es la propietaria y chef del restaurante La Finca, en Elche. Desde muy pequeña ha estado unida a la cocina gracias a sus dos abuelas, pero nunca ha estudiado en ninguna escuela de hostelería. Es autodidacta, su trabajo y esfuerzo le han llevado a conseguir el respeto de sus compañeros y las distinciones más destacadas del gremio, entre las que también se encuentran dos soles Repsol. En su cocina nada escapa a su control, ni el más mínimo detalle. Muy empática y cercana, comunica de una forma muy natural y próxima.

Su cocina se define por el uso de productos locales, trabajo que desarrolla en su restaurante desde hace más de 30 años. En su carta no faltan los pescados, mariscos y las flores que cultiva en su propio jardín. La creatividad y la innovación siempre están presentes en sus propuestas.

Ha publicado un libro y ha participado en diferentes programas de televisión como ‘Proteína Marina’ y ‘Si las quieres las comes’.