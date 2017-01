"Nitroparty en el puerto de Bermeo"

AVANCE PROGRAMA 4 | TOP CHEF

En el próximo programa Top Chef viaja a Euskadi, pero cuando el paisaje es tan bonito es posible que las pruebas a superar no lo sean tanto. En este caso nuestros once concursantes tendrán que trabajar con la anchoa y preparar un marmitako de ensueño, como dice Chicote, ante tres excepcionales cocineros como son Martín Berasategi, Pedro Subijana y Fernando Canales. Además por primera vez la última oportunidad tendrá lugar fuera de las cocinas de Top Chef. Este miércoles no te pierdas un nuevo programa de Top Chef a las 22:30 en Antena 3.