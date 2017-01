ENTREVISTA A MARC

En la entrevista a Marc, semifinalista de Top Chef, antes de saltar a la final del programa el cocinero dice que siente gran emoción y vértigo pero que tiene muchas ganas e ilusión por el gran momento. Confiesa que el hecho de haber llegado hasta aquí él ya se siente ganador y que va a poner todo su empeño en ganar y que "si me lo ponen fácil no me motiva". Nos ha dicho de su contrincante, David, que tiene una gran base y tiene una memoria prodigiosa pero "yo soy más bueno improvisando". Además Marc dice que "está aquí por el hecho de ganar que no por el premio".