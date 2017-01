Jesús Almagro: "Jamás pondré en tela de juicio las decisiones del jurado"

¿Por qué decidiste presentarte al casting de ‘Top Chef?

Me lo tomé como un reto personal, tenía ganas de competir conmigo mismo, necesitaba conocer hasta qué punto puedo ser competitivo y analizar a través del resultado cuáles son mis lagunas y mis virtudes.

¿Cuál ha sido la prueba más dura a la que te has enfrentado en el programa?

La verdad es que la más dura, sin duda, fue la prueba en la que resulté eliminado, la cata a ciegas.

¿Qué sentiste cuando te expulsaron?

Tristeza, decepción por no haber conseguido mis expectativas.

¿Y cuándo volviste el programa pasado?

Gran alegría y orgullo. Qué importante es darse cuenta de los errores, y de qué manera se pueden reparar estos con esfuerzo.

¿Quién es tu favorito para ganar el programa?

Para mí a estas alturas cualquiera es favorito, el que cometa menos fallos se llevará el triunfo, seguro.

¿Crees que alguna de las expulsiones, tanto la tuya como la de tus compañeros, ha sido injusta?

Jamás pondré en tela de juicio las decisiones de los miembros del jurado, bastante difícil es su tarea de por sí. Considero que todas las expulsiones se justifican en base a los criterios del jurado y en eso consiste el concurso.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de tu paso por el programa hasta ahora?

Lo mejor ha sido la gran experiencia vivida pues, como decía en la respuesta a la primera pregunta, he cumplido con la intención que tenía al presentarme al casting, me he conocido un poco más. Hasta ahora, ¡no hay nada peor!

¿Cómo definirías, brevemente, a Susi Díaz, Alberto Chicote y Ángel León?

Grandes personas, grandes profesionales y una referencia en el panorama gastronómico español, pero, sobre todo, amigos.

¿Son tan duros como parece?

No, son exigentes y cumplen con el perfil de jurado que pide el nivel del programa.

¿Te reconoce la gente por la calle?

¡¡¡Sí!!! ¡¡¡Qué vergüenza!!! (risas) me lo tomo como una anécdota.

¿Recuerdas alguna anécdota que te haya pasado con espectadores del programa?

Hay espectadores que me saludan como si me conocieran de toda la vida. Las primeras veces me quedaba pensando. “¿de qué le conozco yo a este señor?”, hasta que descubrí que la tele da esa cercanía y esa confianza, y que realmente creen que te conocen. En general, la gente es muy respetuosa y nunca me siento incómodo.

¿Siempre quisiste ser chef?

No, pero desde el momento en que descubrí que me encantaba cocinar ya no he querido dedicarme a otra cosa. Esto engancha.