DESDE EL MIÉRCOLES, EN ANTENA 3

Que tiemblen los fogones de 'Top Chef'. La cuarta temporada está a punto de comenzar y, como no podía ser de otra forma, tenemos a los mejores tuiteros posibles. @norcoreano, @diostuitero y @hematocritico se encargarán de poner el toque de ironía y humor a un concurso lleno de nervios y momentos tensos. Sigue sus cuentas oficiales de Twitter si no quieres perderte nada de lo que pasa entre fogones, y no te pierdas ninguno de sus divertidos posts, cada semana en la web oficial de 'Top Chef'. Además, permanece muy atento, porque en breves te contaremos las sorpresas que tenemos preparadas para tí en las redes del programa.