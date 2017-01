Carlos: "No entiendo cómo ha llegado Marc a la final y yo no"

Carlos califica la experiencia como una experiencia inolvidable. "El momento más dulce fue la prueba de la gasolinera, porque me puse hasta arriba de chucherías. Sería el día en el que tendría el azúcar más alto, por lo que fue el día más dulce".

Además, añade "Mi pollo en pepitoria estaba perfectamente elaborado, pero decían que no tenía mi alma... eso es una excusa muy barata para echar a alguien de un concurso como este. No se como ha llegado Marc hasta la final, no tiene valores. No entiendo que llegue él y otros como yo no. Nunca he visto un gran plato de Marc". Así de agusto se ha despachado Carlos sobre Marc, uno de los dos finalistas.

"Mi final soñada éramos Víctor y yo, porque tenemos una personalidad en la cocina muy diferente al resto".