"Emulsión de traición sobre lecho de muerte", por @norcoreano

Ayer 'Top Chef' iba de clásicos y la ensaladilla rusa no podía faltar, pero a la manera 'Top Chef': uno metió un “cefalópodo” en la ensaladilla, otro quiso darle un toque más ruso (supongo que cambiaría la mayonesa por vodka)... Con lo fácil que habría sido preparar la clásica ensaladilla de bar español: con su patata, su atún, su salmonella… A Rakel se le ocurrió hacer una ensaladilla sin cefalópodo y se llevó la inmunidad, lo que le hizo ser una de las dos jefas de equipo junto a Melissa en la siguiente prueba.

Rakel trazó los equipos con escuadra y cartabón. Sus amigos en el bando contrario, sus rivales en su propio equipo, y ella, de caballo de Troya. Lo diseñaron todo a la perfección: los equipos, la estrategia para llevar a Víctor y Montoro a la prueba de eliminación… todo excepto crear un plato suficientemente bueno para ganarle a un bocadillo hecho a posta para perder. Eso se les olvidó. Y como ayer 'Top Chef' iba de clásicos, no podían faltar el de las dos amigas inseparables que se pelean por una tontería, en este caso por el bocadillo de la discordia: “Jo tía, es que me has ganado con un bocata. Eso es comida de plebe, si hasta he visto a gente comerlo con las manos sin cuchillo ni tenedor”.

Melissa se salvó en la prueba de eliminación junto a Richard. Al malagueño le pidieron hacer una sopa en la prueba de eliminación y echó en la olla dos pimientos, dos kilos de tomates, medio Mar Mediterráneo y un bisonte partido por la mitad. Se fue Montoro y quedan cuatro concursantes, no sabemos qué va a pasar en el próximo programa, sólo sabemos que volverá a aparecer el ceviche.