"Cocina de vanguardia y niños, ¿qué puede salir mal?" por @norcoreano

Hay que investigar qué deuda o rencilla pasada tiene uno de los concursantes de 'Top Chef' con alguno de sus guionistas, porque esto ya no es normal. La primera prueba de ayer consistió en cocinar por parejas, pero no de forma convencional, sino atados por el mismo delantal, solamente podían utilizar la mano que quedaba por fuera. El objetivo estaba claro, que los chefs perdiesen unas cuantas falanges. Tú te presentas de buena fe a un programa de cocina a enseñarle tu ceviche al mundo y a los tres días te ves sujetando un diente de ajo con los ojos cerrados mientras un tío con la cara de Filippetti lo lamina en 48 trozos en 2,6 segundos. Esos 2,6 segundos en los que rezas para que la última rodaja no sea la yema de tu pulgar.

La prueba de los siameses dejó en evidencia a muchos concursantes y abrió algunos interrogantes: ¿se puede tener una estrella Michelin y no quitarle la piel al salchichón? Se puede. El menú a priori era sencillo: un bocata y un plato compuesto de fruta, la merienda-cena de toda la vida del señor. Pero hay algo de argentino en el alma de cualquier cocinero de vanguardia, no pueden contarte que han preparado un sándwich mixto de jamón york con un tranchete. Tienen que explicarte que han hecho una torre de pan de molde con unas plaquitas de jamón cocido en su jugo y un queso cremoso en el medio.

Si la primera prueba fue complicada, la de grupos consistió en cocinarle un plato de pescado y legumbres a niños pequeños. Filippetti puso en el fuego una olla express y durante unos minutos tuvieron que desalojar los estudios de Atresmedia. Los equipos tiraron por el camino “fácil”, una lasaña de lentejas y verduras y una hamburguesa de garbanzos y salmón.

Recordad que son niños, no os compliquéis.

Búscame el alginato para las esferificaciones.

'Top Chef' siempre es un programa complejo, te explican que vas a cocinar para niños pequeños y al primero al que le preguntas te empieza a hablar de la influencia del expresionismo abstracto y la filosofía oriental en la cocina de Ferran Adrià. En la prueba de eliminación se fue Julio, con un plato llamado: “Helado salado de garam masala acompañado de tartar de cigala y puntos de mojo de seta”. Una persona que llame así a un plato no es que no deba volver a pisar una cocina, es que no deberían reinsertarlo en nuestra sociedad.