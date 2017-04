"Cocina de vanguardia: macarrones con tomate", por @norcoreano

Ayer fue el programa de los macarrones con tomate y del adiós de Filippetti, el maestro zen de los fogones, el buda de la cocina. Dicen que muchos de los descubrimientos más importantes de la humanidad se lograron porque grandes mentes pensaron distinto. Filippetti es una de ellas, cuando anunciaron que en la prueba final tenía que preparar unos macarrones con tomate, su mentó pensó así: “Ok, voy a cocer los macarrones en la olla express, voy a hacer unos falsos macarrones con el tomate y una falsa salsa con los macarrones”. Salió un bodrio, pero si Colón no hubiese querido llegar a las Indias por el lado opuesto, no se hubiese descubierto América.

Pensar distinto está bien, pero con moderación sólo en algunas algunas artes. En la cocina a veces las cosas son más fáciles de lo que parecen y hay frases que ya huelen a catástrofe: “Hemos hecho un plato arriesgado porque pensamos que Sigüenza es un pueblo moderno”. Ni probéis el plato. Al hoyo, por listo. ¿Sigüenza es un pueblo moderno? ¿Pero dónde vas, mamarracho? Haz un potaje con chorizo, morcilla y media garrafa de aceite. A veces parece que los concursantes viven en su mundo, como esos reyes antiguos que no se mezclaban con la plebe. Ayer tuvieron que cocinar en cocinas de gente de Sigüenza y lo primero que hacían al llegar era buscar el nitrógeno líquido: “¿Dónde hacéis las esferificaciones los sigue…, sigüeños, sigüeñenses, sigue… los que sois de aquí?”.

A Filippetti le vamos a echar de menos, era el más carismático de esta edición. Un hombre que lleva 16 años trabajando como cocinero profesional y reconoce no haber hecho un guiso en su vida, se merece un respeto. Si se va Filippetti, ¿quién va a acercarse a abrazar a sus compañeros como excusa para mirar de reojo cómo están haciendo la receta? ¿Quién va a fingir que es celíaco para obligar a sus compañeros a hacer un plato extra y hacerles perder tiempo? ¿Qué va a ser de nuestra vida?