"Un programa de libro", por @diostuitero

Precisamente de libros va a ir este duodécimo programa. Los concursantes tendrán que preparar platos a partir de pasajes de obras literarias. ¿Cuáles serán las escogidas? ¿Veremos quizás a todo un estrella Michelín como Víctor preparando un pollo a la Andreíta a partir del best seller de Belén Esteban? ¿O algo a base de nabo y huevos siguiendo un texto de Pérez-Reverte? Tal vez contemplemos a Montoro cocinando con una sola mano en homenaje a Cervantes, o a Rakel recitando aquello de "ser o no ser" de Shakespeare con una calabaza ejerciendo de calavera.

¿Y cuáles serán esos pasajes literarios? ¿Acaso alguno de Drácula para preparar un plato con ajo arriero? Si cogemos "Como agua para chocolate" de Laura Esquivel nos pueden salir mil recetas, y sin necesidad de utilizar el nitrógeno líquido ni esferificaciones raras. Claro que, volviendo a Cervantes, nada como el comienzo de El Quijote:

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda"

Me juego la mitad del cielo a que aparece este fragmento en el 'Top Chef' de mañana (no me juego todo el cielo porque si no tendría que irme a vivir al infierno y no soporto el calor ni a Satán).

Este otro párrafo del encumbradísimo "Ulises" de James Joyce también tiene su miga:

"El señor Leopold Bloom comía con deleite los órganos interiores de bestias y aves. Le gustaba la sopa espesa de menudillos, las mollejas, de sabor a nuez, el corazón relleno asado, las tajadas de hígado rebozadas con migas de corteza, las huevas de bacalao fritas. Sobre todo, le gustaban los riñones de cordero a las parrilla, que daban a su paladar un sutil sabor de orina levemente olorosa"

Solo espero que en este programa de libros no aparezca Sánchez-Dragó para explicarnos la cocina tántrica, con Filippetti hemos tenido bastante.

Para realizar estos platos tan literarios nuestros concursantes contarán con la ayuda como pinches de los ganadores de las tres ediciones anteriores, con lo que esto va a ser como el reencuentro de Operación Triunfo pero sin gente desafinando y tensión sexual no resuelta.

Antes de todo eso vendrá una bonita prueba donde veremos a nuestro jurado moviendo el culo en lugar de dar bonitos consejos. Roncero, Susi y Chicote tendrán que iniciar la preparación de los platos que luego deberán ser rematados por nuestros concursantes. Yo a esto lo llamo un trampantojo de programa.

En fin, sobre todo, sobre todo, espero que esta vez no se olviden de bendecir de la mesa.