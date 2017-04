"¡Se acabó la tontería, llegaron las madres!", por @diostuitero

Por eso creo que a nuestros concursantes y sus egos les va a venir muy bien la visita de esa personita que todos queremos más que a nadie y con quien no hay ego valga: nuestra madre. De tanto acordarse algunos de la madre de los otros, finalmente han aparecido todas juntas. Y cocinarán para siete comensales, espero que no sean los siete ángeles destructores del Apocalipsis.

Pues eso, madres e hijos formando equipo en 'Top Chef', creo que vamos a vivir momentos inolvidables. Esta vez seguro que encuentran todos los ingredientes, porque una madre siempre sabe donde está cada cosa. Lo malo son las indicaciones que te da para localizarla: “Está ahí, encima de eso, en el sitio ese”. El GPS de una madre no funciona como el tuyo, y lo sabes. Me imagino a la madre de Montoro bajándole los humos con un “Como vaya yo y lo encuentre, verás” o a la de Melissa poniéndole el moño recto en medio de la cabeza. Y por supuesto, no se va a tirar nada de comida.

Ya veo a la madre de Richard diciéndole que se tome rápido el zumo, que “se le van las vitaminas”, o a la de Rakel recordándole que lo negro del plátano no es que esté pocho, es que está “maduro”. ¡Se van a enterar estos listillos!

Las madres son como yo, además de omniscientes tienen el don de la multiplicación. Tú les dices, “Mamá, ¿me compras una moto?” Y ella te contesta : “Dos, te voy a comprar”. Espero que esto no lleve a confusión cuando tengan que medir las cantidades, aunque ya estoy viendo que les saldrán platos para veinte personas. “Es mejor que sobre que no que falte, y nunca sabes quién se te puede presentar a comer a casa”. Lo bueno es que si sobra, una madre siempre te lo guarda para la cena y si hace falta, para el desayuno.

No sólo saben qué, cuánto, cómo, dónde y con quién tienes que comer, las madres abarcan todos los campos. Por ejemplo, también son expertas en moda. En cuanto vean aparecer a Chicote vestido de butanero le van a soltar: “¿Seguro que vas a ir vestido así?”

Otra peculiaridad de las madres es que tienen su propio lenguaje: se comunican mediante el cambio de género. Cuando Víctor le diga a la suya: “Mamá, déjame a mí, que tengo una estrella Michelín”, ésta le va a dejar planchado con un “¡Ni estrella, ni estrello”! Contra eso poco se puede decir. ¡Va a ser un programa de madre y muy señora mía!