Serafín zubiri: "Me oriento por tiempo y por golpe"

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te ofrecieron participar en ‘Splash! Famosos al agua’?

Que la vida me volvía a regalar otra oportunidad para poderme superar, y eso me gustó mucho. El argumento que utilizó la persona que se puso en contacto conmigo fue que la productora creía que yo representaba el espíritu del programa, que está basado en la superación personal, y eso me gustó mucho y me sentí muy alagado que hubieran pensado en mí teniendo en cuenta ese criterio.

No sabía si iba a poder con esto

La verdad es que fue una gran noticia, la primera impresión fue maravillosa, un regalo de la vida por darme otra oportunidad de superación, pero al rato pensé: “no sé si voy a poder hacer esto…”. Nunca había hecho nada en una piscina e hice partícipe a la productora de mis temores y de mi incertidumbre, pero ellos me tranquilizaron porque aquí competimos contra nosotros mismos para superarnos y llegar hasta donde nuestras posibilidades nos lo permitan. Esto me convenció que tenía que estar en ‘Splash! Famosos al agua’ y estoy muy feliz de mi decisión.

¿Entonces no te costó mucho decidirte?

No porque soy bastante lanzado y al final, después de los que te he comentado antes, lo tuve claro y no me arrepiento en absoluto,

aunque me está costando mucho, más de lo que yo pensaba...

¿Cómo llevas los entrenamientos?

Desde el punto de vista deportivo bien porque soy una persona acostumbrada al deporte, al entrenamiento, a la disciplina, al trabajo… En ese aspecto no hay problema, pero me estoy enfrentando a muchas cosas nuevas que no conocía y eso me requiere una mayor concentración en el trabajo y en las pruebas. Necesito hacer las cosas muchas veces para, primero asimilarlas, y luego realizarlas.

También tengo la sensación de que estoy en muy buenas manos, que los entrenadores que se han elegido son grandes profesionales y eso me transmite mucha confianza. He tenido un tirón en la espalda, pero después del tratamiento maravilloso que me están dando en el Centro Premium Madrid he conseguido superarlo.

¿Qué ha sido lo más complicado de los entrenamientos?

El aprendizaje de las técnicas de salto que no conocía, el repetir, repetir, repetir… Aunque repitas muchas veces el miedo está ahí porque en el momento que saltas al vacío tienes que saber como entrar, como colocarte… y puede que te descoordines, es que no tenemos la destreza suficiente para reaccionar tan rápido como lo hacen los deportistas profesionales. Encima yo, al no ver el agua, no sé cuándo voy a entrar y eso me genera un poco de estrés añadido.

¿Cómo te orientas?

Por tiempo y por golpe (risas).

¿Cuál de tus compañeros te ha sorprendido más que aceptara participar en el concurso?

Carmen Lomana me ha sorprendido mucho, pero de forma muy grata porque ella es una mujer muy entrañable. Falete también me sorprendió que él aceptara el reto, pero aporta ese tono de desenfado al programa.

¿Qué te parecen los presentadores, Arturo Valls y Ainhoa Arbizu?

Muy bien, me gusta la elección de ambos porque hacen un gran tándem. Me gustaron mucho en el primer programa y poco a poco mejorarán más porque irán más rodados. A Ainhoa no la conozco mucho, pero es una chica muy agradable. A Arturo sí que le conozco personalmente, y creo que es muy intrépido, con mucho sentido del humor, muy ágil… un presentador que se presta al juego y da juego. De hecho estuvo muy gracioso el otro día con el bañador.

¿Qué opinas de los miembros del jurado: Anna Tarrés, Emilio Ratia, José María Gutiérrez ‘Guti’ y Santiago Segura?

Es un jurado muy variopinto y heterogéneo, y eso es muy bueno, porque representa diferentes formas de entender una misma realidad, en este aspecto creo que está muy bien planteado.

A Anna Tarrés no la conocía personalmente, pero sí sé quién es, me parece es una persona que representa la parte más técnica del jurado y está muy bien que no se case con nadie. A Guti tampoco le conocía porque no soy muy futbolero, sé que ha sido deportista de élite, pero no tengo más referencias. Eso sí, está muy capacitado para calificarnos por su experiencia.

Emilio Ratia es el que más tranquilidad me da, le conozco desde el primer día de los entrenamientos y sabe perfectamente a lo que me enfrento porque él también ha saltado con los ojos vendados para ayudarme. Posiblemente es el que más herramientas tenga para analizar objetivamente mi trabajo.

Y Santiago Segura me parece un cachondo mental, como se dice en mi tierra, tiene mucha chispa y frescura, me gusta su elección porque le aporta al programa ese punto de humor que me encanta. La vida sin humor no sirve de nada y me parece un síntoma de inteligencia.

¿A quién temes más?

A ninguno, estoy muy relajado y no me afecta. Lo que me mete presión es aprender a tirarme bien, el controlar la posición en el aire para entrar correctamente en el agua. El jurado merece todos mis respetos, pero no me da miedo, acataré lo que me digan, pero si no estoy de acuerdo, lo rebatiré e intentaré defender mi trabajo.

¿Cómo afrontas el programa del lunes?

Lo afronto con alguna reserva por el traspiés que he tenido con la espalda, en el fondo hay un miedo inconsciente de darme un golpe en el mismo sitio y eso a veces no me permite desbloquearme del todo y pensar exclusivamente en el salto. Lo voy a hacer lo mejor que pueda y, a partir de ahí, que sea lo que Dios quiera.

Eso sí, estoy preparado para todo, si me tengo que ir, me iré tan contento y encantado de haber tenido esta oportunidad de vivir esta experiencia.

¿Qué tanto por ciento de posibilidades te das de pasar de ronda?

Es que mis compañeros tiene muy buen nivel, me veo más fuera que dentro en un principio (risas). A lo mejor me llevo una sorpresa, porque si se valorara desde el esfuerzo, la constancia, la capacidad, el respeto a la disciplina… ahí daría una buena puntuación. Pero es muy importante como salga el salto, y eso no lo sabré en el momento antes de que lo haga, y eso también va a ser determinante a la hora de la valoración del jurado y del público. Creo que estoy preparado para todo.