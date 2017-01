Arturo Valls: "El primer día me llevaré el bañador"

Pregunta: ¿Cómo definirías ‘Splash! Famosos al agua’?

Respuesta: Es entretenimiento en estado puro, un show televisivo que combina emoción, evento deportivo, superación de traumas en algunos concursantes… Es un espectáculo televisivo a partir de un deporte de precisión que se consigue con muchas horas de entrenamiento y arrojo, todo con un toque de humor y un presentador atractivo (risas). Si juntamos todo tenemos la fórmula perfecta (risas).

P.: ¿Qué fue lo que más te atrajo del formato del programa?

R.: Lo que más me gusta de ‘Splash! Famosos al agua’ es que mis concursantes no caen al vacío como en ‘¡Ahora caigo!’ (risas) aquí por lo menos tiene agua cuando caen.

P.: ¿Qué es lo que más va a sorprender al público cuando vean el programa?

R.: Sobre todo la superación de los concursantes, gente que no te imaginas logrando saltos espectaculares. Soy más fan del salto bueno que del planchazo, que nos hará gracia y lo veremos, pero lo realmente interesante de este programa es el salto bueno. Ver a Miriam Díaz-Aroca o Miki Nadal haciendo un mortal es espectacular porque es gente que no te esperas ver en esa situación y se te pone la carne de gallina.

P.: ¿Qué concursante te ha sorprendido más que aceptara este reto?

R.: Sin duda entre Serafín Zubiri y Falete, que no le tiene miedo a nada, no tiene ningún tipo de complejo y un afán de superación increíble, quiere demostrar que cualquier persona puede superar cualquier reto… Serafín es obvio que también es una persona que va a sorprender a todos.

P.: ¿Quién crees que va a tener más fans entre el público de los 28 concursantes?

R.: Por la parte que me toca, estoy más cerca de la gente de la comedia como Miki Nadal, pero también Toñi Salazar, Julio Iglesias Jr. es tío muy cachondo, Angy puede empatizar mucho con los espectadores… Pero también hay alguno que va así como de tapadillo pero que puede dar mucho juego, por ejemplo Lorena Castell, que es muy divertida. Pero ya sabes que al público le gustará una cosa de cada uno de los participantes, pero tenemos un casting de 10.

P.: ¿Qué te parece tu compañera, Ainhoa Arbizu?

R.: Muy bien, me encanta porque le va a dar al programa rigor y criterio, que lo tontuno ya lo pongo yo (risas). Ella viene de los Deportes del Informativo y esto es casi casi un evento deportivo. Ainhoa le va dar un criterio que va a equilibrar nuestras tareas de presentación del programa.

P.: ¿Y el jurado? ¿Qué pueden aportar Anna Tarrés, Emilio Ratia, José María Gutiérrez ‘Guti’ y Santiago Segura?

R.: Me encanta. Ratia es un saltador profesional y participante olímpico que aparte de entrenarles va a juzgar a los concursantes desde la profesionalidad, Anna Tarrés, que también aportará esa profesionalidad. Tanto Guti como Segura le darán ese toque de humor con un juicio más cercano al público, lo que pueda opinar la gente en casa que no tenga nociones de salto de trampolín. Son tres deportistas de élite y Santiago Segura… (risas). Tengo muchas esperanzas puestas en Guti porque creo que va a sorprender a la gente, vamos a ver a un José María que no hemos visto todavía en televisión y creo que va será la sorpresa del jurado.

R.: ¿Serás duro con Romina cuando salte ella?

Este es otro de los alicientes del programa, como será Guti juzgando a su chica, esto es muy emocionante (risas).

P:: ¿Te atreverías a saltar del trampolín?

Por supuesto, si me he tirado a la piscina metafóricamente hablando con la imitación de Shakira en ‘Tu cara me suena’, pues ahora lo haría físicamente. El primer día me llevo el bañador, ahí lo dejo…