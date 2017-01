Ainhoa Arbizu: "A lo mejor me tiro del trampolín"

¿Cómo definirías ‘Splash! Famosos al agua’?

Es una aventura acuática impresionante, tiene tantos ingredientes, es un reto porque vamos a ver cómo se superan un montón de famosos, pero también vamos a disfrutar de las personas que son esos 28 personajes populares. En ‘Splash! Famosos al agua’ hay emoción, competición, muchísimas risas, diversión…

Cuando me lo propusieron me dijeron que iba a ser un concurso de saltos de trampolín de famosos pensé: “puede estar muy bien”, pero después de ver el casting, que creo que es colosal, ver que ha triunfado en un montón de países y ver cómo es el proyecto, creo que nos va a sorprender muy gratamente a todos.

¿Qué fue lo que más te atrajo del formato del programa?

Me gusta que es un programa que engloba humor, emociones, valores de superación, un casting impresionante, un jurado brutal, una escenografía increíble… todo en ‘Splash! Famosos al agua’ es colosal. Es un programa que nos va a hacer reír, que nos va a tener en tensión, vamos a disfrutar mucho con los personajes y, sobre todo, vamos a conocer mucho mejor a esos 28 famosos que son unos valientes.

¿Qué es lo que más va a sorprender al público cuando vea el programa?

Creo que todo lo que tiene el programa sorprenderá al espectador, desde el minuto uno. Los espectadores van a alucinar con los entrenamientos y la superación de cada uno de los 28 concursantes. Hay que recordar que algunos tienen fobia al agua, que tienen vértigo… Para mí Serafín Zubiri es un crack.

Creo que es un todo con mayúsculas porque desde el primer minuto hasta el último habrá risas, emociones y tensión, porque se juegan el cuerpo porque tienen que estar muy concentrados para poner en práctica todo lo que han entrenado con sus monitores para no correr riesgos.

¿Qué concursante te ha sorprendido más que aceptara este reto?

Zubiri es el claro ejemplo de que se puede con todo o con casi todo. Falete también me ha impresionado porque él ya ha reconocido varias veces que no es una persona muy deportista, Toñi Salazar tiene pánico al agua…

El casting es impresionante, hay de todo desde un cocinero a cantantes, actores o deportistas de élite como Gervasio Deferr, que estamos acostumbrados a que gane sus medallas cayendo de pie, a ver qué tal se le da ahora el agua… Hay famosos que nos van a sorprender mucho mucho, más de lo que esperamos. Vamos a ver a 28 famosos haciendo algo que nunca han hecho.

¿Qué te parece el jurado? ¿Qué pueden aportar Anna Tarrés, Emilio Ratia, José María Gutiérrez ‘Guti’ y Santiago Segura?

El jurado es un lujo, desde Anna Tarrés que ha sido seleccionadora olímpica de natación sincronizada con toda la experiencia que tiene y que está acostumbrada a pedir disciplina y trabajo igual que Emilio Ratia, porque además él es uno de los entrenadores. Guti es un deportista de élite que también está acostumbrado a la presión, pero de otra manera, más con el fútbol que con el agua, además es una persona muy directa y no se va a cortar en decir las cosas. Santiago Segura es la persona más versátil de nuestro país, está acostumbrado a los platós y a hacernos reír. Todos aportan su experiencia a su manera.

¿Y qué te parece tu compañero, Arturo Valls?

Arturo para mí es lo más, es una persona que domina muy bien los programas y los tiempos de los mismos y además es majísimo. No he trabajado nunca con él, pero le admiro muchísimo y me muero de ganas de trabajar con él. Creo que voy a aprender mucho de Arturo y encima me lo voy a pasar genial. Además, esto lo voy a poder compaginar con los Deportes del Informativo y como esto también es competición, estoy muy contenta y agradecida a Antena 3. Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y disfrutar muchísimo.

¿Te atreverías a saltar del trampolín?

A día de hoy te digo que no. Es más, es de lo primero que pregunté cuando me ofrecieron el programa: “¿pero yo me tengo que tirar también desde el trampolín?”, pero me dijeron que no y acepté (risas). A lo mejor más adelante, si me familiarizo con la piscina y las alturas, ya veremos…