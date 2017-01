Santi y Petri, dos amigas y vecinas

Las dos suelen quedar para ver la tele, aunque no coinciden mucho en sus preferencias. A Petri no le interesan los programas del corazón. Prefiere los concursos, los programas locales de la tele de Albacete y de la de Castilla la Mancha y, sobre todo, las series. Sigue tantas que no da abasto y termina viéndolas en la tablet: Puente Viejo, Acacias, 6 hermanas, Velvet, Isabel, Vis a vis, Bajo sospecha… Santi es menos de series. Prefiere los programas de poco pensar, sobre todo los del corazón, aunque se traga prácticamente lo que le echen.