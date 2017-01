Anna Simon: "Los concursantes lo dan todo por convertirse en los ganadores de la noche"

¿Cómo definirías ‘Por arte de magia’?

‘Por arte de magia’ es, ante todo, un programa familiar. Es un formato muy blanco que tiene el objetivo de entretener a grandes y pequeños y hacer que nos adentremos en el maravilloso mundo de la magia. Queremos que, durante un ratito, la gente olvide sus problemas y disfrute de números espectaculares en compañía de los suyos.

¿Cómo es su funcionamiento?

Tenemos tres magos profesionales (Jorge Blass, Yunke y Luis de Matos), seis concursantes famosos (Gemma Mengual, María Esteve, Soledad Mallol, Juanjo Ballesta, Pitingo y Jorge Sanz) y cuatro miembros del jurado (Alaska, Almudena Cid, Luis Piedrahita y Santi Rodríguez). Cada semana, cada uno de los magos se convierte en profesor de dos concursantes y, por separado, les enseña a hacer un número de magia. En el programa, los concursantes tienen que demostrar sobre el escenario todo lo que han aprendido y actuar como auténticos magos profesionales. Una vez han actuado los seis concursantes, el jurado los puntúa, de manera que cada noche tenemos a un ganador y a un perdedor.

El perdedor de la noche tiene que enfrentarse al temido “castigo final”, una prueba muy dura que puede ir desde caminar sobre cristales hasta tener que doblar una barra de hierro con el cuello.

¿Qué es lo que más te gusta del programa?

¡Me gusta absolutamente todo! Me encanta ver como los concursantes lo dan todo por convertirse en los ganadores de la noche y, siendo sincera, también me encanta ver la cara del perdedor cuando se entera del tipo de castigo final al que se enfrenta. La verdad es que magos y alumnos se lo toman tan en serio que en más de una ocasión te dejan con la boca abierta y con ganas de que repitan el número para ver cómo lo han hecho.

¿Qué es lo que más va a sorprender a los espectadores?

Por un lado, las ganas que ponen los concursantes y, por otro, los diferentes tipos de magia que existen. Nunca me lo había planteado, pero hay infinitas maneras de hacer magia y cada una de ellas te deja un sabor de boca distinto. Vamos a ver magia de cerca, números de dificultad media, magia en la calle y números completamente espectaculares. Además, es curioso ver como cada mago le pone su toque personal. La magia de Yunke es agresiva; la de Jorge, más dulce y pausada; y Luis te deja con la boca abierta con números que jamás había visto. Cada uno pone un ingrediente que hace que el resultado final sea variado y maravilloso. En el programa se viven momentos tensos, alegres, dramáticos, divertidos… El jurado tampoco dejará indiferente a nadie porque, al igual que los magos, cada uno valora un aspecto del número acorde con su trayectoria profesional. Alaska se fija en el espectáculo, Luis en la técnica de la magia, Almudena valora la interpretación y Santi pone la tan necesaria nota de humor. Se complementan a la perfección y nos harán pasar momentos inolvidables.

¿Qué pensaste cuando te ofrecieron presentarlo?

No me lo creía, me alegré muchísimo. Que Antena 3 y Shine pensaran y confiaran en mí para conducir el programa me produjo una sensación de enorme felicidad y a la vez de mucha responsabilidad.

Presentar un programa como ‘Por arte de magia’ es un auténtico regalo y lo he disfrutado al máximo. Ojalá repitamos la experiencia muy pronto.

¿Qué concursante te ha sorprendido más?

¡Buf! Imposible quedarme con uno porque todos aportan algo necesario al programa. Gemma es la dulzura y la elegancia, Soledad la sonrisa constante, María lo da todo en la interpretación, Juanjo es la fuerza, Pitingo el sentido del humor y el arte y Jorge es realmente sorprendente sobre el escenario, siempre esconde un as bajo la manga. Todos destacan en un sentido u otro y pasa exactamente igual con los magos y el jurado. Cada uno tiene su manera de hacer las cosas pero lo importante es que juntos conforman un grupo variado y entrañable.

¿Te gusta el mundo de la magia?

Sí antes me gustaba, ahora todavía más. Ver el ingenio que tienen los magos a la hora de elaborar sus números hace que me interese aún más por el mundo de la magia. Creo que el programa va a conseguir que todos saquemos al niño que llevamos dentro y disfrutemos de números que no tienen explicación alguna.

¿Cuál es tu truco favorito?

Siempre me ha impresionado el truco de la mujer dentro de una caja que es separada en dos trozos. Cuando me enteré de que presentaría ‘Por arte de magia’ pensé: “¡por fin sabré cómo lo hacen!”. Después de verlo varias veces en los ensayos sigo sin tener ni idea de dónde está el truco. Es fascinante.

¿Te atreverías a hacer el truco de la caja y las espadas que la atraviesan? ¿O prefieres el de desaparecer?

Mejor el de desaparecer, ¡las espadas me dan bastante miedo! Uno de los concursantes tuvo que hacer el de la caja y las espadas y os puedo asegurar que su cara era un poema.

¿Para presentar este programa tendrás que sacarte algún conejo de la chistera o te guardarás algún as en la manga?

Habrá conejos, chisteras y, por supuesto, más de un as en la manga. Lo que está claro es que ‘Por arte de magia’ no dejará de sorprendernos.

¿La magia está de moda en la televisión?

Aunque creo que la magia es más bien atemporal, es algo que siempre ha estado ahí. Recuerdo que cuando era pequeñita veía a Juan Tamariz (que también colabora en ‘Por arte de magia’) por la tele y me quedaba alucinada viendo lo que hacía. Tenemos grandes magos en nuestro país y espero que la gente disfrute tanto viendo el programa como nosotros nos hemos divertido haciéndolo. Si la magia es una moda ¡espero que se quede para siempre!