MOMENTOS 'NINJA WARRIOR'

Rafael Racano tiene 46 años y es un deportista nato. Este osteópata y entrenador personal llega desde Barcelona a 'Ninja Warrior' con el objetivo de demostrar que no hay obstáculo que se le resista. Además, a pesar de su aspecto varonil, el concursante confiesa que también tiene su parte femenina: "El transformismo me permite ser la persona que me da la gana y eso me hace sentir libre". ¿Habrá conseguido superar nuestro recorrido?