Nuevos cómicos y más retos en la segunda temporada de 'Me Resbala'

RUEDA DE PRENSA DE 'ME RESBALA' | ESTRENO VIERNES 21 A LAS 22:00 HORAS

La segunda temporada de 'Me Resbala' se ha presentado a los medios de comunicación. Arturo Valls, Flo, Edu Soto, Anna Simon, Josema Yuste, Pablo Puyol, Luis Piedrahita y María Esteve no han querido perderse esta rueda de prensa en la que se ha presentado a los nuevos humoristas de la temporada y algunos de los nuevos juegos. ¡El programa de humor regresa mañana viernes al prime time de Antena 3, con grandes sorpresas!