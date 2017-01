Extra para Flo y Edu por su Alfabody

ME RESBALA I ESPECIAL JUICIOS I ALFABODY

En el Alfabody del Especial Juicios de 'Me Resbala', Edu Soto y Flo han tenido que representar las palabras con sus cuerpos. Edu ha sufrido unos cuantos aplastamientos de Flo. Pero, por si no era suficiente, Frank Blanco y Anna Simon, y Luis Piedraita y Xavier Deltell también se han tirado al suelo para representar otras palabra.