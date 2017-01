Esta noche Silvia Abril, Carlos Chamarro, Pedro Reyes y Xavier Deltell, nuevos participantes en Me resbala

Antena 3 emite esta noche una nueva edición de ME RESBALA, el programa de éxito internacional, producido por Shine Iberia, que la pasada semana volvió a liderar las audiencias del día con un 16,1% de cuota de pantalla y 2.865.000 espectadores.

Esta semana, el presentador Arturo Valls ha invitado de nuevo a ocho cómicos que se someterán a diversos juegos poniendo a prueba su ingenio, capacidad humorística y reflejos para provocar la risa de toda la familia: Silvia Abril, Carlos Chamarro, Pedro Reyes y Xavier Deltell estarán junto a Flo, Anabel Alonso, Miki Nadal y Fernando Albizu para afrontar los retos del programa y crear sobre la marcha situaciones absolutamente tronchantes.

Junto a Flo, Anabel Alonso, Miki Nadal y Fernando Albizu, intentarán superar los retos del programa. Spot tu bien y El que no llora, no nana, nuevas pruebas de ME RESBALA

La segunda entrega del espacio lideró las audiencias del pasado viernes con un 16,1% de cuota y 2.865.000 espectadores