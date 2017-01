EL VIERNES A LAS 22:00

Antena 3 emite EL viernes, en Prime Time, una edición especial de ME RESBALA dedicada, en esta ocasión, a los deportes. En ME RESBALA, los cómicos Carlos Latre, Edu Soto, Silvia Abril, Secun de la Rosa y Miki Nadal se someterán a diversas pruebas en las que demostrarán su ingenio, reflejos y su gran capacidad humorística y de improvisación para provocar la risa de toda la familia. Además, mañana, se estrenarán como cómicas las actrices Rossy de Palma y Pepa Rus. Federico Aguado (Bonilla en ‘Amar es para siempre’) será el ‘cómico en prácticas’ de la semana.