Edu Soto se lleva la ansiada alcantarilla en 'Me Resbala'

GANADOR ME RESBALA I PROGRAMA 11

El programa número 11 de 'Me Resbala' ha estado lleno de risa y buen humor. Sin embargo, la estupenda y divertida interpretación de Edu Soto al inolvidable Michael Jackson le han hecho merecedor de ser el ganador de la noche, llevándose con orgullo la alcantarilla de 'Me Resbala'.