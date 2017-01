Edu, Monaguillo, Flo y Toni, grandes dobladores en Dobla o nada

ME RESBALA I PROGRAMA 10 I DOBLA O NADA

En la prueba de Dobla o nada Edu Soto y El Monaguillo tendrán que doblar una secuencia de la película The little shop of horrors haciendo de un gitano y un cobrador de hacienda y Flo y Toni Acosta tendrán que doblar una secuencia de His Girls Friday siendo una pareja un poco mal avenida.