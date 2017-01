Pablo Alborán: "Bendito trabajo y bendita locura"

PROGRAMA 6 - LOS VIERNES AL SHOW

Pablo Alborán, el cantante más popular del momento, ha pisado el plató de 'Los viernes al show' a lo The Police con 'Message in a bottle' para presentar su nuevo disco, 'Terral'. El malagueño se ha sentado en la mesa con Arturo Valls y Manel Fuentes y ha contado todos los detalles de este proyecto que ya se ha posicionado en el número uno y que según el cantante, es 'el más personal'. Alborán cuenta su experiencia en Los Ángeles donde estuvo grabando el disco. Anécdotas, vídeos de sus primeros pasos en la actuación, sus vídeos más emotivos... Una entrevista que no te puedes perder.