Boris Izaguirre y Los del Río en un navideño 'Los viernes al show'

La Navidad llega a LOS VIERNES AL SHOW

LOS VIERNES AL SHOW se llena de Navidad y como no podía ser de otra manera, los villancicos no faltarán en el programa. Manel, Arturo y las tres colaboradoras de mañana; Eva Hache, Cristina Pedroche y Leonor Lavado, harán su particular interpretación de las canciones navideñas más conocidas. Un programa lleno de humor, ironía y las mejores imitaciones.

Manel y Arturo, juntos por primera vez el frente de un gran show televisivo

Manel Fuentes y Arturo Valls unen su capacidad de improvisación, ingenio y buen humor por primera vez en un espectáculo televisivo; un nuevo reto que sumar a su ya extensa carrera como showmans. A la experiencia anterior como reporteros, monologuistas, actores y conductores de grandes galas televisadas, hay que añadir su labor al frente de los espectáculos televisivos con más éxito de la actualidad.