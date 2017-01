Ana Pastor: "Valoro que los políticos den la cara"

PROGRAMA 8 - LOS VIERNES AL SHOW

Ana Pastor, presentadora de 'El Objetivo' de La Sexta, es considerada como la periodista más persistente con sus invitados, no le valen los rodeos. Esta vez, Ana Pastor se ha sentado al otro lado de la mesa para enfrentarse a las preguntas de Arturo y Manel. La periodista y presentadora presenta su próximo 'objetivo'; viajar hasta Líbano para responder todas las preguntas sobre la Yihad. Tema sobre el que hablará en su próximo programa (todos los domingos a las 22:30 horas en La Setxa). Esta vez, Ana no se pone el velo para acercarse al norte de Líbano y saber algo más de la nueva amenaza terrorista a la que nos enfrentamos en España y en Europa. Ana Pastor también recuerda sus momentazos del programa con Pablo Iglesias. "Me levanto siendo de derechas y me acuesto siendo de izquierdas radical". ¿Quieres saber cuál es el arma de destrucción masiva para un periodista?