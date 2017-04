Vivimos tras las cámaras el especial solidario de 'La ruleta de la suerte'

ESPECIAL 'TU CARA NO ME SUENA TODAVÍA'

Raúl Ogalla, Fran Valenzuela y Cristóbal Garrido ya han tirado de 'La ruleta' más solidaria. Nos hemos colado tras las cámaras del programa para hablar con los tres ganadores de 'Tu cara no me suena todavía' y saber cómo se han sentido tras haber participado en uno de los programas más longevos de Antena 3. ¡No te pierdas el making of!